القاهرة الإخبارية: إصابة 5 إسرائيليين فى تبادل إطلاق نار قرب بيت لحم

كتب سمير حسنى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإصابة 5 إسرائيليين، إحداها حرجة في عملية إطلاق نار على حاجز الأنفاق قرب بيت لحم.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل تنفيذ ضربة جوية على منزل إسماعيل هنية رئيس حركة حماس.