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القاهرة الإخبارية: إصابة 5 إسرائيليين فى تبادل إطلاق نار قرب بيت لحم

الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:46 ص
القاهرة الإخبارية: إصابة 5 إسرائيليين فى تبادل إطلاق نار قرب بيت لحم جيش الاحتلال - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإصابة 5 إسرائيليين، إحداها حرجة في عملية إطلاق نار على حاجز الأنفاق قرب بيت لحم.

 

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل تنفيذ ضربة جوية على منزل إسماعيل هنية رئيس حركة حماس.

 

 
 

 







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