وقال ستار الجابري الوكيل الإداري للوزارة عضو اللجنة الحكومية المعنية بإغاثة غزة - في بيان وفقا للوكالة العراقية للأنباء "نينا" - إن شركة المواد الغذائية بادرت بإرسال قافلة من المساعدات الإنسانية اللازمة ضمن برنامج الوزارة لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن جانبها.. أوضحدت مدير عام الشركة لمى الموسوي، أن القافلة تضم العديد من المواد الغذائية منها (الأرز والسكر والبقوليات وزيت الطعام) وتم تسليمها إلى قيادة قوات الدفاع الجوي التي تتبنى إيصالها إلى مدينة العريش في مصر لإيصالها لقطاع غزة.