الطفل الفلسطينى المصاب يوجه الشكر للرئيس السيسى لاستجابته ونقله للعلاج بمصر

رامى محيى الدين

وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية .

وفي إطار ما تقوم به مصر من جهود مكثفة لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني مما يعانيه من دمار وحصار، نجحت الجهود المصرية في الوصول إلى الطفل الفلسطيني الذى وجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم العلاج له، حيث تتكامل هذه الجهود مع ما تقوم به مصر لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.

واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وصل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر وتقديم الإسعافات الأولية له.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجاب لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، وجارى نقله لتلقى العلاج في مصر.