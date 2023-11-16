وجاء في التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن التجارة مع أكبر 20 شريكًا في اتفاقيات التجارة الحرة نمت بما يقرب من 30% في المتوسط عام 2022. كما قامت المفوضية، بالعمل مع الدول الأعضاء وشركات الاتحاد الأوروبي، بكسر أكثر من 30 حاجزًا أمام التجارة في 19 دولة. وساعدت معالجة هذه الحواجز على مدى السنوات الخمس الماضية في إطلاق 7 مليارات يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي في عام 2022 وحده. كما وفرت اتفاقياتنا حماية أقوى للبيئة وحقوق العمل.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أكبر شبكة من الاتفاقيات التجارية في العالم، حيث تضم 74 دولة، وهو ما يمثل 44% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2022، تجاوزت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الاتفاقية التجارية (باستثناء منتجات الطاقة) تجارة الاتحاد الأوروبي مع جميع الشركاء الآخرين. وقد ساعدت هذه الصفقات في دعم التجارة والاستثمار في بيئة أعمال عالمية صعبة تتسم بتحديات جيوسياسية متنامية، مثل العدوان الروسي على أوكرانيا.

وواصلت الاتفاقيات التجارية تحقيق النمو الاقتصادي وسلاسل التوريد الأكثر مرونة، من خلال عدة قنوات من بين ذلك فتح فرص تصدير جديدة للمنتجين والمزارعين في الاتحاد الأوروبي: على سبيل المثال، بموجب الاتفاقيات التجارية المعنية، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي من الأدوية إلى فيتنام بنسبة 152%، والسيارات وقطع الغيار إلى كوريا الجنوبية بنسبة 217%، وزادت صادرات الاتحاد الأوروبي من اللحوم إلى كندا بنسبة 136%. وارتفعت صادرات خدمات الاتحاد الأوروبي إلى كندا بنسبة 54%. كما تدعم تجارة الاتحاد الأوروبي 670 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الاتحاد الأوروبي تقوم بالتصدير إلى دول ثالثة.

كذلك، جعل الصادرات أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية ففي عام 2022، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع الخاضعة للعقوبات إلى الشركاء المُفضلين بمقدار 174 مليار يورو، وهو ما يعوض إلى حد كبير خسارة الصادرات إلى روسيا البالغة 27 مليار يورو. وتأمين الوصول إلى المدخلات المهمة وتقليل الاعتماد المفرط على دولة واحدة: ففي السنوات الخمس الأولى من الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام الحيوية من كندا بنسبة 56%، مقارنة بنمو قدره 25% فقط، ما ساهم في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنويع بعيدًا عن روسيا. كما تعتبر المواد الخام الحيوية ضرورية للتحولات الخضراء والرقمية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.. حسب التقرير.

إلى جانب ذلك، كشف التقرير أن المفوضية الأوروبية تمكنت في 2022 من إزالة 31 حاجزًا تجاريًا في 19 دولة شريكة، مما ساعد على تعزيز صادرات الاتحاد الأوروبي في قطاعات مهمة مثل الأغذية الزراعية والأدوية والصحة والجمال. ومن بين الأمثلة على ذلك قيام الولايات المتحدة بتعديل الحواجز القائمة منذ فترة طويلة أمام استيراد منتجات الأغنام والماعز من أوروبا.