اليوم السابع
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السجن المؤبد لشاب بتهمة قتل سائق بقنا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:18 م
السجن المؤبد لشاب بتهمة قتل سائق بقنا سجن
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد، وعضوية المستشارين مؤمن رضوان، وتامر أحمد عمر، وحضور احمد محمود صقر، وكيل النائب العام، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد بتهمة قتل آخر بعد استدراجه.

 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة شخص بناحية دندرة داخل سيارة ومصاب بطلقات نارية، وتبين العثور على محمود.ح.، وتبين أن أحد المتهمين طلب من المجني عليه توصيله وكان في انتظاره 2 آخرين أطلقوا عليه النيران بسبب خلافات بينهما.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل آخر.

 







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