اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد يؤكد ضرورة حسم ملف النازحين

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:00 ص
الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد يؤكد ضرورة حسم ملف النازحين عبد اللطيف رشيد
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أكد الرئيس العراقى، عبد اللطيف رشيد، ضرورة حسم ملف النازحين، وتكثيف العمل الجاد والعاجل لعودتهم إلى مناطقهم.

وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رشيد استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، مبينا أن الحكومة تعمل، بجهد، فى سبيل تعزيز الوضع الاقتصادى وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين خصوصا فى جانب البنية التحتية الأساسية من الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم".


وشدد على أهمية عمل المنظمات والوكالات الأممية جنبا إلى جنب مع الوزارات والدوائر الحكومية المختصة لحسم ملف النازحين، وتعزيز التنسيق بين رئاستى الجمهورية ومجلس النواب خاصة فى مشاريع القوانين المقدمة للمجلس".


من جانبها، أعربت بلاسخارت عن تطابق وجهات نظرها مع طروحات الرئيس العراقي، واستعرضت أنشطة وبرامج وكالات الأمم المتحدة فى بغداد وتخصصاتها، لاسيما فى الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.







العراق

عبد اللطيف رشيد

نازحين

الأمم المتحدة



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