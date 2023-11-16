وذكرت "الدفاع الروسية" - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن "القوات الروسية قامت بإحباط محاولات لتنفيذ هجمات إرهابية أوكرانية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة "بريانسك"، بينما تم اعتراض ثلاث طائرات أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم.