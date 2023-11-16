الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى وحدتين سكنيتين بالدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية ، على حريق اندلع في وحدتين سكنيتين، حيث اندلع الحريق بإحدى الوحدات السكنية وامتد لأخرى بذات العقار، وذلك بمدينة ميت غمر، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، بنشوب حريق في وحدتين سكنيتين بشارع بورسعيد بالمدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق، واندلع الحريق في شقة بالطابق الأول علوي، وامتد لأخرى أعلاها، وأسفر ذلك عن تفحم الأولى بالكامل ملك المواطن محمد م. ال، واحتراق جزء من مطبخ الثانية ملك المواطنة نادية، م، ع ، حيث تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.