اليوم السابع
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الحكومة توافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى مع كرواتيا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:54 م
الحكومة توافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى مع كرواتيا اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين مصر وكرواتيا.
 
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ويتم تطبيق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.






الازدواج الضريبي

مجلس الوزراء

التهرب من الضرائب

الحكومة



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