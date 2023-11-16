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الحسابات الفلكية تكشف موعد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:00 ص
الحسابات الفلكية تكشف موعد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا استطلاع هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا.
 
ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:33 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 2023/12/13 (يوم الرؤية).
 
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 22 دقيقة).
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (7 -  37 دقيقة)، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 2023/12/14.
 
يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أعلنت أن الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.






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