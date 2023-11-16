البيت الأبيض يعلن تقليص مساعدات كييف بعد انتهاء التمويل المتفق عليه

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربى، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.

وأشار كيربي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "التمويل المخصص لأوكرانيا ينفد، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا".

وأضاف: "حزم المساعدات الأمريكية أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه في السابق، لأننا نحاول إدارة الأموال التي تركناها هناك بحكمة".

هذا وذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في وقت سابق، بأن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاءل يوما بعد يوم لأن الكونغرس لا يخصص أموالا إضافية لهذا الغرض.

كما أعرب عدد من العسكريين الأوكرانيين عن خشيتهم من أن تحويل انتباه الولايات المتحدة إلى دعم إسرائيل، سيتيح لروسيا "الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة".