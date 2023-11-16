الباندا والفنتانيل وتايوان.. قضايا هيمنت على لقاء بايدن وشى بسان فرانسيسكو

كتبت ريم عبد الحميد

بعد عام استغرقه الإعداد لهذا الاجتماع، التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن بنظيره الصينى شى جينبينج أمس، الأربعاء، فى مدينة سان فرانسيسكو، على هامش اجتماع قادة الأسيان فى قمتهم السنوية. وقالت وكالة أسوشيتدبرس أنه مضى عام تقريبا منذ آخر لقاء جمع الرئيسين فى بالى بإندونيسيا على هامش قمة عالمية أخرى.

وإلى جانب اللقاء الرسمى الثنائى، تناول بايدن وشى الغذاء مع كبار مستشاريهم، وتنزها فى المقر الفخم الذى عقد فيه الاجتماع.

وقالت أسوشيتدبرس إنه لم يكن هناك حدث عما إذا كانت الباندا الصينية ستعود إلى حديقة الحيوان بواشنطن، إلا أن بايدن قال إن الاجتماع شمل بعض أكثر المناقشات المثمرة والبناءة بينهما، وستؤدى إلى حوار أقوى بين الرئيسين. وأشار بايدن إلى أن خطوط الاتصال لا تزال مفتوحة، وأن شى مستعد لالتقاط سماعة الهاتف.

بينما أشار شى إلى أن الصين سترسل باندا جديدة إلى الولايات المتحدة، ووصفهم بمبعوثى الصداقة بين الشعبين الصينى والأمريكى. وأضاف شى فى خطاب ألقاه أثناء عشاء مع قادة الأعمال: مستعدون لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة فى الحفاظ على الباندا، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق رغبات سكان كاليفورنيا، ومن ثم تعميق العلاقات الودية بين شعبينا.

وعن أبرز ما توصل إليه الاجتماع، أوضحت الوكالة أن بايدن خرج من اللقاء بالتزامات حول قضايا رئيسية. فقد وافق شى على الحد من إنتاج الفنتانيل فير الشرعى، الذى يعد مكونا قاتلا فى المخدرات المباعة بالولايات المتحدة.

وقال مسئول بالإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته إن التحول سيكون انتكاسة لتجار المخدرات من أمريكا اللاتينية.

كما توصل بايدن وشى إلى اتفاق بشأن استئناف المحادثات والاتصالات العسكرية، وهو ما يعنى أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن سيتحدث مع نظيره الصينى عندما يتم اختيار أحد للمنصب، بحسب المسئول الأمريكى.

وقال المسئول إن بايدن كان واضح ا للغاية مع شى بأن مثل هذه الاتصالات بين بكين وواشنطن ينبغى أن تكون مؤسسية، وألا تحدث كهدية أو كمعروف من أيا من الجانبين.

كما قال بايدن إلى الولايات المتحدة والصين سيتحدقت عن الذكاء الاصطناعى أيضا.

من ناحية أخرى، أجرى بايدن وشى مناقشة واضحة وغير ساخنة حول تايوان، والتي تعد الموضوع الأأكثر حساسية فى العلاقية بين القوتين العظمتين. وقال بايدن إن أكد على سياسة واشنطن الملتزمة بـ " الصين الواحدة" واعتقادها بان أي حل يجل أن يكون سليما.

لكنه قال أيضا إن الولايات المتحدة ستواصل تسليح تايوان كرادع ضد أي محاولة من جانب الصين لاستهدان القوة لإعادة التوحيد مع الجزيرة المتمعة بالحكم الذاتي.