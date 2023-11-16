الأمم المتحدة: إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد بغزة تلحق الأذى بالمدنيين

أكد رؤساء المنظمات الإنسانية بالأمم المتحدة أن المقترحات الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد بغزة في ظل الظروف الحالية تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
الأمم المتحدة: إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد بغزة تلحق الأذى بالمدنيينالخميس، 16 نوفمبر 2023 04:55 م
قطاع غزة
رامى محيى الدين
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