اليوم السابع
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الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:23 م
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الأمم المتحدة: إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد بغزة تلحق الأذى بالمدنيين

الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:55 م
الأمم المتحدة: إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد بغزة تلحق الأذى بالمدنيين قطاع غزة
رامى محيى الدين

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أكد رؤساء المنظمات الإنسانية بالأمم المتحدة أن المقترحات الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد بغزة في ظل الظروف الحالية تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.







المنظمات الإنسانية

الأمم المتحدة

غزة

قطاع غزة




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