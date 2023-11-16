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الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية بأغلب الأنحاء وفرص أمطار خفيفة بالسواحل

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:58 ص
الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية بأغلب الأنحاء وفرص أمطار خفيفة بالسواحل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.
 






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