استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى.. نقل الطفل الفلسطينى من معبر رفح لمعهد ناصر

كتب سمير حسنى

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، عن تحرك سيارة الإسعاف التي تحمل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، مع والدته، من منفذ رفح البري متجهة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقى أوجه الدعم الطبي والعلاج.

وفي إطار ما تقوم به مصر من جهود مكثفة لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني مما يعانيه من دمار وحصار، نجحت الجهود المصرية في الوصول إلى الطفل الفلسطيني الذى وجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم العلاج له، وتتكامل هذه الجهود مع ما تقوم به مصر لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.

واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وصل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر وتقديم الإسعافات الأولية له.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجاب لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى.

وناشد طفل فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، المسؤولين المصريين بعلاجه جراء إصابة خطيرة تعرضت له قدميه، معربا عن تخوفه من تطور حالته الصحية ما يضطر الأطباء إلى بترها.

وقال الطفل في فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي: " احكو شيء ..خسارة عليها "رجلي" هي كل شيء مائة المائة.. لماذا تقطعوا لي رجلى؟ اصنعوا لى عظمة .. خلوني امشي زى الأول".