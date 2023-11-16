إندونيسيا: تحطم طائرتين مقاتلتين أثناء تدريب روتينى

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أعلن رئيس خدمة معلومات القوات الجوية الإندونيسية، العميد الجوى أجونج ساسونجكوجاتي، اليوم /الخميس/، عن تحطم طائرتين مقاتلتين تكتيكيتين فى باسوروان، جاوة الشرقية أثناء تدريب تشكيل روتيني.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن العميد أجونج قوله: " فقدنا الاتصال صباح اليوم بطائرتين من طراز سوبر توكانو من قاعدة عبد الرحمن صالح الجوية فى مالانج، ويشتبه فى أن الطائرتين تعرضتا لحادث، وبحسب التقارير الأولية، تحطمت الطائرتان فى منطقة كيدوونج".

وخلال جلسة التدريب، قاد الطائرتين ما مجموعه أربعة ضباط من القوات الجوية الإندونيسية فيما يتوجه ساسونجكوجاتى حاليًا إلى مالانج بجاوة الشرقية للحصول على أحدث المعلومات حول حالة الطائرة وطاقمها.



وأشار إلى أن حالة جميع الضحايا لا تزال مجهولة، ومع ذلك، تظهر مقاطع فيديو غير رسمية متداولة السكان وهم يعثرون على أحد الضحايا.

ومع ذلك، لم تصدر القوات الجوية الإندونيسية ولا وكالة البحث والإنقاذ المحلية بيانًا رسميًا بخصوص هذا الأمر.