الرئيسية أخبار عاجلة إطلاق ثلاثة صواريخ من الجنوب اللبنانى تجاه شمال إسرائيل الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:25 م صواريخ من جنوب لبنان رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إطلاق ثلاثة صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل. قناة القاهرة الإخبارية لبنان إسرائيل الحرب فى غزة حرب غزة اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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