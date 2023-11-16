أخبار مصر.. الرئيس السيسى يستجيب لطفل من قطاع غزة ويوجه بعلاجه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، وجاري نقله من قطاع غزة لتلقى العلاج في مصر.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الحكومة يكلف 3 وزراء والجهات الرقابية بمنع المضاربات فى بعض السلع



استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" التي عُقدت بمدينة "الرياض"، السبت الماضي؛ بهدف تعزيز التشاوُر والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيّما على الصعيد الإنساني، وبحث سُبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس خلال القمة، وفي مقدمتها التأكيد على عددٍ من محاور التحرُك الجاد والحازم -مع الإشارة إلى تحمُّل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن المسؤولية المباشرة لتنفيذها- والتي تستهدف الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع وقف كافة المُمارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين.

وزارة التموين: وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها



كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.

وتنفذ الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك طرح كافة المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنتجات اللحوم والدواجن في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تنسق وزارة التموين مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية من أجل متابعة تنفيذ المبادرة، والتأكد من مدى التزام التجار بطرح السلع وفقا للمبادرة.

وصول 5 طائرات مساعدات مطار العريش تمهيدا لنقل حمولاتها إلى غزة



أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 5 طائرات مساعدات من الأردن والكويت وعمان والإمارات وروسيا إلى مطار العريش تمهيدًا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

ووصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 130 طائرة.

وأفاد بيان عن محافظة شمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 3300 طنًا من المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.

سعر جرام الذهب الآن فى السوق المصرى يسجل 2700 جنيه



ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري بعد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2700 جنيه بعد أن أغلق أمس عند 2690 جنيها.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 24 يسجل 3086 جنيها.

عيار 21 يسجل 2700 جنيه.

عيار 18 يسجل 2314 جنيها.

الجنيه الذهب 21600 جنيه.

اونصة الذهب 1966 دولارا.