أخبار البورصة اليوم الخميس 16-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، والدولية للأسمدة والكيماويات، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ودايس للملابس الجاهزة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ومصر للزيوت والصابون، ومصر للفنادق، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 19.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 42.46%، واستحوذت المؤسسات على 86.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 13.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.9 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 16.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.4 مليار جنيه، 52.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 5871 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 100 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 17.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ودلتا للإنشاء والتعمير عدد 1.3 مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 10 آلاف سهم، 6 آلاف سهم، 352.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، ومستشفى النزهة الدولي عدد 5 ملايين سهم، 2042 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق عدد 30 ألف سهم، 6027 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم EXCELLENT TOURISM عدد 710.2 ألف سهم بسعر 23.675 جنيه بقيمة إجمالية 16.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.7388% إلى 5.841%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 9.3 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 50.6%، وبلغ صافي الربح 174 مليون جنيه بزيادة سنوية 45.5%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 0.7%.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 22.7 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 61%، وبلغ صافي الربح 489 مليون جنيه بزيادة سنوية 72%.