9 مستندات لتعديل رخصة محل فى الجيزة بإضافة شريك.. التفاصيل

يمكن لأصحاب المحال التجارية أو الصناعية أو العامة بمحافظة الجيزة، التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، لتعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.
- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.
- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال) والأصل للاطلاع.
- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام والملاهي فقط).
- أصل رخصة المحل.
- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم و(الأصل للاطلاع).
- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد و(الأصل للاطلاع).
- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.
يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تقع فى كلا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.
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