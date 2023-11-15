

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن الاتصال الذي تلقاه الصفدي تناول أيضا الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين.



وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، مؤكدا أن منع الغذاء والدواء والمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.