وزير الصحة التركى من مصر: أرسلنا 10 طائرات وسفينة تضم 8 مستشفيات ميدانية لغزة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركى أن بلاده أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوى على 8 مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة، و20 سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء، وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية سيتم تقديمها لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنًا.

وأعرب وزير الصحة التركي عن سعادته بزيارته لمصر في أول زيارة له، خلال زيارته اليوم الأربعاء، للمصابين والجرحى الفلسطينيين بمستشفى معهد ناصر وثمن العمل البناء الذي لمسه من الحكومة المصرية، موضحًا أن تركيا تشعر بالمسئولية تجاه الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون، قائلاً إن "العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثالاً رائعًا يحتذى به في التعاون بين الدول".

كما توجه وزير الصحة التركي بالشكر للدولة المصرية وللدكتور خالد عبدالغفار لتعاونه المستمر والدائم منذ بداية الأزمة، مثمنًا جهود الجانب المصري في وصول أول سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية بميناء العريش.