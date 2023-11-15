نقيب العاملين بالبنوك: المرأة شهدت اهتماما غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى

كتبت آية دعبس - تصوير خالد كامل

قالت الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمال يدعمون الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقلوبهم وعقولهم لأنه خاطر بنفسه لحماية مصر فى فترة صعبة شهدتها البلاد، فضلا عن قدرته لإعداد جيش بأقوى أسلحة ليكون قادرا على حمايتها فى ظل اضطرابات يشهدها العالم أضاعت دول واوصلتهم لمصير مجهول.

وأضافت سولاف، خلال كلمتها بالمؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة: أن المرأة فى عهد الرئيس شهدت اهتمام غير مسبوق، حيث حصلت على 14% من مقاعد مجلس النواب، و6 حقائب وزارية، وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما أعلنه من قرارات فى القضية الفلسطينية، موجهة الصحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، واختتمت كلمتها قائلة: ندعمه لأنه الرئيس المقاتل الشجاع.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وقالت درويش، إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.



الدكتور جابر طايع مستشار وزير الأوقاف



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



حضور المؤتمر



جانب من الحضور



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



نقابة العاملين بالبنوك تعقد مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (1)