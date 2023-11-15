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نظر محاكمة متهم بأحداث الوايلى اليوم

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:00 ص
نظر محاكمة متهم بأحداث الوايلى اليوم المستشار حمادة الصاوى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

 







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