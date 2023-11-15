نظر محاكمة متهم بأحداث الوايلى اليوم

كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



عقوبة التحريض على التظاهر ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.