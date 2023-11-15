اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نتنياهو يوافق على تعديل الميزانية بسبب الحرب على قطاع غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:37 ص
نتنياهو يوافق على تعديل الميزانية بسبب الحرب على قطاع غزة قصف غزة
وكالات الأنباء

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وافق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة فى سياق التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية. وأضاف البيان أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز".

وأفاد البيان أن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "فى أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.

ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.

ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل الاثنين أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأدت حرب إسرائيل على غزة -التي بدأت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش ومنح تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى الفصائل، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.

 







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