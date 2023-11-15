مصرع شخصين وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثتين لشخصين، و5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.