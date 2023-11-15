اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مراسل "إكسترا نيوز": 25 حالة من مصابى فلسطين فى طريقهم لمستشفى العريش

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 06:57 م
مراسل "إكسترا نيوز": 25 حالة من مصابى فلسطين فى طريقهم لمستشفى العريش كريم رجب مراسل قناة إكسترا نيوز
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد كريم رجب مراسل قناة إكسترا نيوز، من مستشفى العريش العام، أن جميع المستشفيات بمصر جاهزة لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وتقديم اللازم لهم، والآن يوجد 13 مستشفى تستقبل الجرحى والمصابين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التى أوصت باستقبال المصابين.

ولفت مراسل قناة إكسترا نيوز، من مستشفى العريش العام إلى أن معبر رفح البرى يستقبل فى هذه اللحظات 25 حالة من المصابين من المرضى والمصابين بالأورام ومعهم 12 مرافق وهم فى طريقهم لمستشفى العريش العام.

واستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفخر الدين قوجة وزير الصحة التركي أثناء وصولهما إلى مدينة العريش جوا قادمين من القاهرة.

ويرافق المحافظ وزير الصحة ونظيره التركي خلال تفقد المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبيه المقدمة لهم.







غزة

دعم غزة

فلسطين

القضية الفلسطينية

الاحتلال الاسرائيلى

اكسترا نيوز

دعم فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة