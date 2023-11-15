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كيف رد الرئيس الراحل أنور السادات على محاولات تهجير الفلسطينيين لسيناء؟

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:43 م
كيف رد الرئيس الراحل أنور السادات على محاولات تهجير الفلسطينيين لسيناء؟ الرئيس الراحل أنور السادات مع الصحفى الأمريكى
كتب سمير حسنى

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عرضت قناة إكسترا نيوز، فيلما تسجيليًا عن المخطط القديم لأطماع الاستيلاء على سيناء، مشيرًا إلى أنه وبعد هذه السنوات يطالب الصهاينة بطرد الفلسطينيين إلى سيناء بعد احتلالهم فلسطين.

واستعرض الفيلم التسجيلي، تصريحات الرئيس الراحل محمد أنور السادات لصحفي أمريكى بنقل الفلسطينيين إلى سيناء، بعد إطلاق بالونة اختبار ليقابله الزعيم الراحل برد قاطع.

وسأل الصحفى الأمريكي الرئيس الراحل أنور السادات، إنهم ينظرون إلى سيناء ويقولون إنها مجرد صحراء!! ألا يوجد طريقة يمكن من خلالها التوصل إلى تسوية، حيث يمكن أن توفر إسرائيل الأمن وانتم تستردون كبرياؤكم الذى تطالبون به؟

رد السادات: "هذا مهم جدا .. وهذا المنطق غير سليم.. أترى إذا كانت هذه مجرد رمال وإذا كان الوطن مجرد رمال أو طين أو مستنقع فهو لا يزال الوطن.. لا أعرف إذا كان المواطن الأمريكي العادى قد يوافق على قدوم أحد الى الصحراء الغربية .. أقصد أى صحراء عندكم ليستولي علي قطعة أرض بالقوة من تلك الصحراء ويبدأ بإملاء شروطه .. هذا هو الوضع هنا".







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