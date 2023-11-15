اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين فى حفلها وتدعو لـ "الوقف الفورى للقصف".. فيديو

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:41 م
فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين فى حفلها وتدعو لـ "الوقف الفورى للقصف".. فيديو هيلارى اليسون
وكالات الأنباء

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رفعت الفنانة النرويجية هيلارى أليسون، العلم الفلسطينى خلال إحدى حفلاتها، معربة عن دعمها للفلسطينيين.

وتظهر أليسون فى مقطع فيديو وهى ترفع العلم الفلسطيني، ثم لفته حولها قائلة: "هذا ليس مجرد علم. هذا علم أقوى شعب في هذا الوقت. هذا علم فلسطين، إنهم يعانون الآن من الإبادة الجماعية".

وواصلت قولها إنه من المحزن للغاية رؤية هذا الأمر، موضحة: "يتم قصف الأطفال، يتم تفرقة العائلات بعيدا عن بعضها، لا إنترنت، لا طعام، لا شراب، هذا أمر محزن، نحن في 2023 وما يزال علينا القول: قصف فلسطين يجب أن يتوقف فورا".

وأنهت خطابها بقول: "فلسطين حرة دائما" ما دفع الجمهور الحاضر في الحفل ليهتف لها ويدعمها.

 







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