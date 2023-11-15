فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين فى حفلها وتدعو لـ "الوقف الفورى للقصف".. فيديو

وكالات الأنباء

رفعت الفنانة النرويجية هيلارى أليسون، العلم الفلسطينى خلال إحدى حفلاتها، معربة عن دعمها للفلسطينيين.

وتظهر أليسون فى مقطع فيديو وهى ترفع العلم الفلسطيني، ثم لفته حولها قائلة: "هذا ليس مجرد علم. هذا علم أقوى شعب في هذا الوقت. هذا علم فلسطين، إنهم يعانون الآن من الإبادة الجماعية".

Norwegian artist Hilary Allison openly expresses her support for Palestine. pic.twitter.com/i3fwklOyPo — Quds News Network (@QudsNen) November 13, 2023

وواصلت قولها إنه من المحزن للغاية رؤية هذا الأمر، موضحة: "يتم قصف الأطفال، يتم تفرقة العائلات بعيدا عن بعضها، لا إنترنت، لا طعام، لا شراب، هذا أمر محزن، نحن في 2023 وما يزال علينا القول: قصف فلسطين يجب أن يتوقف فورا".

وأنهت خطابها بقول: "فلسطين حرة دائما" ما دفع الجمهور الحاضر في الحفل ليهتف لها ويدعمها.