عضو بمجلس العموم البريطاني: من العار أن يتجاهل الكثير من النواب أصوات الفلسطينيين

كتب محمد تهامى زكى

أكد النائب جيرمي كوربين عضو مجلس العموم البريطاني وزعيم حزب العمال السابق، عن تصويته لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار لوضع حد لهذه الخسارة التي لا نهاية لها في أرواح الناس.

وكتب كوربين، عبر حسابه على تويتر: "كل شخص يُقتل في غزة له اسم ووجه وقصة، لقد قمت بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار لوضع حد لهذه الخسارة التي لا نهاية لها في الأرواح الثمينة".

وأضاف كوربين: "من العار أن يتجاهل الكثير من النواب أصوات الفلسطينيين الذين يناشدونهم أن يفعلوا الشيء نفسه".



كوربين عبر تويتر

ويشهد برلمان المملكة المتحدة اليوم معركة للضغط على الزعماء البريطانيين لتغيير موقفهم الرافض للدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة، ورغم أن المراقبين يرون تصويت النواب على اقتراح يدعو لإنهاء الأعمال القتالية على لأنه رمزى إلى حد كبير، إلا أن موافقة النواب عليه ستمثل إحراجا للقيادات.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حزب العمال من المتوقع أن يطرح تعديلا على خطاب الملك "لإعادة تأكيد" موقفه بشأن الصراع في الشرق الأوسط، في حين حث الحزب الوطني الاسكتلندي النواب على المطالبة بوقف إطلاق النار.

وقال حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر، إنه "لن يشارك" في التعديل الذي طرحه الحزب الوطني الاسكتلندي على خطاب الملك، لكنه سيسعى إلى تقديم اقتراح خاص به لمعالجة المخاوف على جانبي الصراع في الشرق الأوسط.

واقترح متحدث باسم الحزب، أن يتضمن التعديل إشارة إلى عدم تحرك الفصائل لإطلاق سراح نحو 240 رهينة و"حجم الضحايا المدنيين في غزة".