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عبد السند يمامة: برنامجى الانتخابى هو مشروع حزب الوفد وإصلاح التعليم أولوياتنا

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:37 ص
عبد السند يمامة: برنامجى الانتخابى هو مشروع حزب الوفد وإصلاح التعليم أولوياتنا عبد السند يمامة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه أعد بنفسه محوري التعليم والإصلاح التشريعي في برنامجه الانتخابي، وكذلك فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل.
 
وأضاف يمامة، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أنه يمثل حزب الوفد، وبرنامجه الانتخابي هو مشروع حزب الوفد، فهو أقدم الأحزاب، كما أن استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد، لافتا إلى أن الجميع يدين لهذا الحزب ولمن قاد ثورة 19، فهو حزب الأمة بحق، وهو الحزب الوحيد الذي مارس المعارضة والحكم، مشيرا إلى أن إصلاح التعليم هو أول محاوره في برنامجه الانتخابي.
 
وذكر عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، أننا مقصرون في إصلاح التعليم، مردفا: "لي اهتمام بالتعليم وعندي مدرسة خاصة مملوكي لي"، مؤكدا أنه لا تعليم بدون مدرسة.
 
وعلق عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، على النظام التعليمي في مصر، قائلا: "مينفعش نشيل سنة سادسة ونرجعها تاني، ومينفعش كلية الطب تبقى ست سنوات، في العالم 8 سنوات، فالتعليم لا بد أن يكون له هيئة بعيدا عن مزاج أو ثقافة أو اتجاه الوزير، ولا بد من الدعم المالي". وأضاف أن المونوريل تكلفته 2.4 مليار يورو، معلقا: "المبلغ ده لو راح للتعليم كانت الدنيا اتغيرت خالص".

 







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