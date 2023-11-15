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رئيس حملة السيسى: مرشحنا راعى أبعاد الأمن القومي بعين الخبير والكبير والحكيم

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:14 م
رئيس حملة السيسى: مرشحنا راعى أبعاد الأمن القومي بعين الخبير والكبير والحكيم المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حوار – علا الشافعي – محمد الجالي – هند مختار- أيمن عيسى – محمد السيد الشاذلي – تامر إسماعيل - تصوير كريم عبد العزيز

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أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تتحرك بشكل كبير وتستقبل المواطنين يوميا، مضيفا :"وسنبدأ التحرك في بعض المحافظات، ولدينا توجيه من مرشحنا بتقليل الإنفاق الانتخابي إلى الحدود الدنيا، ونطلب من أي شخص محب لنا ومحب للرئيس وداعم لترشحه أن يوجه هذا التبرع وهذا الإنفاق لصالح إخواننا فى فلسطين وفي غزة.

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لقاء اليوم السابع

 

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الحوار
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جانب من الحوار

 

وأضاف محمود فوزى في حوار لـ"اليوم السابع"، أن ذلك سيؤدى إلى استمرار الحملة في فعالياتها مع التزامها بالتوجيه الرئاسي، متابعا :" لكننا مشاركون في كثير من الفعاليات التي يقيمها عدد من الأحزاب والكيانات والمؤسسات الداعمة لترشح الرئيس السيسى، وفى كل الأحوال نتحرك من خلال المقابلات ومن خلال السوشيال ميديا واللقاءات الجماهيرية والندوات التوعوية".

وأردف المستشار محمود فوزى :"ومن ثم فنحن هنا في الحملة الرسمية نذكر الناس بضرورة ما قام به هذا الرجل، وبعيدًا عن كوننا حملته الرسمية، فالحقيقة نحن بصدد مرشح لمنصب سياسي رفيع، يحتاج النظر له ولقراراته بعين الإنصاف، وأؤكد أن كل منصف سيرى رؤى العين والقلب أن هذا الرجل حرص على مصلحة الأمن القومي لبلاده، واحترم شعبه، واشتغل بجهد دون كلل أو ملل من أجله، وحافظ على استقراره وسلامة أراضيه، وراعى أبعاد الأمن القومي بعين الخبير والكبير والحكيم.. لماذا لا نقول ذلك، ونذكر الجميع؟.. أتصور أننا إن لم نقل ذلك.. فإن ما يحدث حولنا الآن سيخبر عن ذلك، ويذكره، ومعه يذكر صحة رؤية هذه الرجل".

 







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