امتى طقطقة الرقبة تكون خطيرة.. نصائح للوقاية

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور حسام الديب استشارى الروماتيزم وأمراض المفاصل جامعة القاهرة،" أن طقطقة الرقبة واحدة من أبرز المشاكل التي يعانى منها الكثيرون الكبار والصغار، ففي السن أقل من 40 سنة لا يكون هناك مشكلة في حالة الطقطقة بدون ألم ، ولكن في حالة الطقطقة مع ألم هنا يجب الحذر والكشف المبكر فقد تكون دليلا على خشونة المفاصل.

وأضاف: " في الغالب يكون سبب طقطقة الرقبة عدم الحركة، أو الثبات في وضع معين لفترة طويلة، أو سوء استخدام المفاصل بشكل عام، وهنا يتعرض المريض لتيبس شديد في العضلات والطقطقة، ولكن في حالة تكرار المشكلة مع وجود ألم يجب زيارة الطبيب لعمل الفحوصات والأشعات".

وتابع:" مع تكرار طقطقة الرقبة لازم نبحث وراء السبب فقد يكون اعوجاج في العمود الفقرى أو التهاب شديد في العمود الفقرى أو تيبس مستمر عند الاستيقاظ من النوم ، ويكون علاجها حسب التشخيص وفى بعض الحالات يكون العلاج مزمنا أي طول العمر".

واستكمل حديثه:" بعض الحالات لم نجد فيها سببا للطقطقة وهنا يكون الاحتمال الثانى وهو استخدام المفاصل بشكل سيئ وفى هذه الحالة يكون العلاج عن طريق جلسات العلاج الطبيعي أو ممارسة التمارين الرياضية باستمرار".

ونصح الديب الشباب في السن الصغير بـ"الكشف المبكر في حالة وجود مشكلة في العضلات والحفاظ على وضعية النوم واستخدام مخدة متوسطة لا تكون عالية أو منخفضة والحركة المستمرة وعدم الثبات على وضع واحد في الجلوس وخصوصا عند استخدام التليفون المحمول..