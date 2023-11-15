اليابان وتشيلى تتفقان على التعاون لتحسين سلاسل إمداد المعادن الحيوية

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اتفق وزيرا خارجية اليابان وتشيلى على التعاون لتعزيز سلاسل إمداد المعادن الحيوية وفي مجال الطاقة النظيفة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا التقت نظيرها التشيلي ألبرتو فان كلافيرين في الولايات المتحدة، حيث تتواجد كاميكاوا في سان فرانسيسكو لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ واجتماعات آخرى.

واتفق الوزيران على تعميق التعاون لتحسين سلاسل إمداد المعادن الحيوية - إذ تنتج تشيلي معدني النحاس والليثيوم - وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا.

وأكد المسؤولان أن البلدين ستتعاونان عن كثب للحفاظ على المضمون رفيع المستوى للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، إذ تعتبر البلدان عضوان في الاتفاقية.

وفيما يخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اتفق الوزيران على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في غزة وأهمية خفض تصعيد الصراع.