المحكمة العليا ببريطانيا تقضى بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا

وكالات

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في ضربة قوية لتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإيقاف القوارب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن 5 قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة رفضوا بالإجماع استئناف الحكومة البريطانية بشأن سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إذا وصلوا بوسائل غير مصرح بها.

وسيستمر تعليق الرحلات الجوية التى تنقل المهاجرين قسرا إلى كيجالى بعد صدور الحكم بشأن السياسة الرئيسية التى تعثرت؛ بسبب الطعون القانونية على مدار أكثر من عام.

وفي ملخص الحكم الذى تلاه رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، اليوم الأربعاء، وجد القضاة أنه سيكون هناك خطر من إعادة طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي الذي فروا منه.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، سياسة اللجوء الرئيسية لأول مرة في أبريل 2020، ولكن لم يتم ترحيل أي مهاجر إلى كيجالي بعد سلسلة من الطعون القانونية.

وقال اللورد ريد، إن المحكمة العليا يحق لها أن تقضي بوجود أسباب جوهرية للاعتقاد بوجود خطر حقيقي لإعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها لسوء المعاملة.

لكن اللورد ريد، أوضح أن الحكم يستند فقط إلى المخاطر الحالية فى رواندا، وقال إن التغييرات اللازمة للحد من المخاطر قد يتم تنفيذها في المستقبل.