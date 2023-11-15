المحطات النووية: توليد الكهرباء من "الضبعة" يوفر 8.8 مليار متر مكعب غاز سنويا

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ستوفر 8 مليارات و800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، كاشفاً أن توليد 1 كيلو وات ساعة من الكهرباء يحتاج 7.2 قدم مكعب (0.21 متر مكعب) وبحساب توليد 4 ملايين و800 ألف كيلو وات على مدار العام من محطة الضبعة وهو ما يعظم القيمة المضافة خلال استخدام البترول والغاز الطبيعى كمادة خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيماوية والأسمدة.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوفر الذى تحققه محطة الضبعة من الغاز الطبيعي نتيجة التوليد من الطاقة النووية سيؤدى الى خفض الانبعاثات الكربونية، حيث إن توليد 1 كيلو وات ساعة باستخدام الغاز الطبيعي وفق مزيج إنتاج الكهرباء سينتج عنه نحو 490 393 جرام من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والانبعاثات الناتجة عن احتراق 1 متر مكعب غاز من الغاز الطبيعي تعادل تقدر بنحو 2333 2127 جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن كمية الانبعاثات الكربونية الكلية الناجمة عن توليد نفس كمية الكهرباء لمحطة بقدرة 4800 ميجا وات لعام كامل تعمل باستخدام الغاز الطبيعي فستكون 8.8 مليار متر مكعب مضروبا في معدل الانبعاث لكل متر مكعب ليكون الإجمالي تعادل نحو 20.615 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وتابع الوكيل أنه فى حال الأخذ في الاعتبار الانبعاثات الصادرة أثناء دورة حياة محطة الطاقة النووية (12جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) فإن ما سيتم توفيره نتيجة التوليد من محطة الضبعة للطاقة النووية سيوفر ما مقداره 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.