المؤبد لعامل زراعى لاتهامه بقتل سيدة بكرداسة بسبب خلاف على مواد مخدرة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل زراعى بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، للمتهم "أ . س"، 23 سنة، جنايني، في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها "م . أ"، عمدا بغير سبق إصرار او ترصد بأنه على أثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض "خنجر"، مسددا لها عدة طعنات استقروا بأنحاء جسدها محدثا إصابتها الموصوفة والتي أدت إلى وفاتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "خنجر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.