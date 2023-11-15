اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المؤبد لعامل زراعى لاتهامه بقتل سيدة بكرداسة بسبب خلاف على مواد مخدرة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:52 م
المؤبد لعامل زراعى لاتهامه بقتل سيدة بكرداسة بسبب خلاف على مواد مخدرة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل زراعى بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، للمتهم "أ . س"، 23 سنة،  جنايني، في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها "م . أ"،  عمدا بغير سبق إصرار او ترصد بأنه على أثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض "خنجر"، مسددا لها عدة طعنات استقروا بأنحاء جسدها محدثا إصابتها الموصوفة والتي أدت إلى وفاتها.
 
وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "خنجر"  بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.






جنايات الجيزة

اخبار الحوادث

امن الجيزة

كرداسة

السجن المؤبد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة