السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل ربة منزل وسرقة هاتفها بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مؤمن أبو الفتوح رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار تامر أحمد رضا، والمستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار على جمال وكيل النيابة العامة، وصلاح فراج وعلاء سلوك سكرتيرى المحكمة، بالسجن المؤبد، لعامل بتهمة قتل ربة منزل بدائرة مركز قفط فى محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 13 مارس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق بقنا إلى مصطفى.ع.ف، 31 عامًا، عامل أجرى، مقيم الكلاحين مركز قفط، تهمة قتل المجنى عليها هالة.م.ج، بعدما إنهال عليها بعصا قاصدًا قتلها، وسرق هاتفها المحمول، بدائرة مركز قفط فى محافظة قنا.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى حملت رقم 2832 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1183 لسنة 2023 كلى قنا والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.