جاء ذلك خلال لقاء "العسومي" اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمقر المجلس .

وأوضح العسومي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ، بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة مصلحة الشعب العربي الكبير.

وأشار إلى أنه استعرض مع رئيس مجلس الشيوخ، جهود البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني في ظل المجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة في تحدٍ سافر لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، لافتا إلى التحركات التي يقودها البرلمان العربي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر باعتبارها جرائم حرب.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق مع مجلس الشيوخ، مشيدا في الوقت ذاته بجهود المجلس الرامية لتوثيق أواصر الصلة مع البرلمانات والمجالس العربية بما يعزز من الدور العربي المشترك خدمة لقضايا الأمة العربية.

من جانبه، أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بجهود رئيس البرلمان العربي، في الدفاع عن القضايا العربية وخاصة تحركاته الأخيرة للزود عن الأشقاء في فلسطين والدفاع عنها في المحافل الدولية وآخرها الاتحاد البرلماني الدولي في أنجولا الشهر الماضي .



