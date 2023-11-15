إزاى تفوق وتجدد نشاطك من غير كافيين.. 6 طرق طبيعية

كتبت نهير عبد النبى

"عشان تركز اشرب قهوة"، جملة نسمعها كثيرا، حيث تعتبر القهوة والشاي من المشروبات التي لا غنى لدى الكثيرين في الصباح لزيادة التركيز والنشاط باقى اليوم، وحسب ما ذكره موقع medicinenet، هناك بعض الطرق الصحية التي يمكن أن تبدأ بها يومك بدلا من الكافيين وهى:

-شرب الماء

يساعد شرب الماء على مكافحة التعب الناتج عن الجفاف، إذا كنت تشعر بالتعب وعدم التركيز ، فقد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء.

-الخروج في الهواء الطلق

قد يساعدك قضاء الوقت في الهواء الطلق تحت ضوء الشمس الطبيعي في تنظيم دورة نومك واستيقاظك، حاول الحصول على ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا من ضوء الشمس الطبيعي .

-الرياضة

تحريك جسمك يزيد من النشاط والطاقة ويعزز حالتك الصحية والنفسية أيضا، كما تعمل التمارين الرياضية على إطلاق الإندورفين - هرمونات "الشعور بالسعادة" - وتمنحك القليل من تعزيز المزاج الطبيعي.

-حافظ على الروتين

إذا ذهبت للنوم واستيقظت في نفس الأوقات كل يوم، فسيتعلم جسمك متى يحين وقت التنبيه ومتى يحين وقت الاسترخاء، وسيساعدك ذلك على الاستيقاظ.

-العلاج العطرى



العلاج العطري قد يساعدك في تعزيز حالتك المزاجية والتركيز والنشاط، فرائحة زيوت الليمون أو النعناع يساعدان على الشعور بمزيد من النشاط والتركيز.

-حزمة من البروتين

بدلًا من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات لمساعدتك على البقاء مستيقظًا، اختر الأطعمة التي تحتوي على بعض البروتين أو الدهون الصحية.