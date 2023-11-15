إجراءات اتخذتها كهرباء مصر العليا لتحسين خدمة العملاء لأهالى الصعيد

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة حريصة على تطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظات التابعة للشركة وهى محافظات سوهاج و الاقصر و اسوان و قنا وخاصة فى مجال خدمة العملاء لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية وتسهل للمشترك الحصول على الخدمة المطلوبة فى أقل وقت وأعلى مجهود.

وأوضح صدقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين خدمة العملاء هى: -

- تجهيز وتشغيل 3 مراكز خدمة عملاء وشحن عدادات مسبقة الدفع وباقي خدمات الكهرباء بنظام الهوية البصرية كالتالي:

1- مركز خدمة عملاء شمال أسوان بقطاع توزيع كهرباء أسوان.

2- مركز شحن عدادات العوامية بقطاع توزيع كهرباء الأقصـر.

3- مركز خدمة عملاء قنا شرق بقطاع توزيع كهرباء قنـا.

- وجاري تجهيز وتشغيل عدد (2) مركز خدمة إضافي بنظام الهوية البصرية بنطاق قطاعي سوهاج وقنا.

- تم تفعيل استخدام ماكينات التحصيل الإليكتروني بجميع قطاعات الشركة بنسبة 100% للغرضين جمهور المشتركين. ووقف العمل بالفواتير الورقية.

- إنشاء عدد (13) مركز شحن عدادات مسبقة الدفع، وتوسعات لمراكز شحن قائمة.

- تدعيم منظومة الشحن بقطاعات الشركة الأربعة بعدد (17) مركز شحن متنقل لمواكبة الزيادة في عدد المشتركين مسبق الدفع.