أفريقية النواب: مصر نجحت فى وضع القضية الفلسطينية أمام أعين العالم

كتبت إيمان علي

قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو والتى أشاد فيها بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى وموقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطينى فى غزة، ما يعكس التقدير العالمى الكبير لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

وقال "سليم" إن إشادة مادورو تمثل انعكاساً حقيقياً واعترافاً واضحاً بنجاح الدبلوماسية المصرية وقدرتها الكبيرة على التأثير إقليمياً وعالمياً، كما أنها تؤكد النجاح المصرى الكبير فى وضع القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم، مؤكداً أن الدور المصرى والتاريخى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية أصبح يحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف دول العالم.

وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضدهم، والتى أدت إلى مقتل أكثر من 11 ألفا من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة تنفيذ ما طالبت به مصر مراراً وتكراراً على ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.