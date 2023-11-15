اليوم السابع
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أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم 15 نوفمبر 2023

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:00 ص
أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم 15 نوفمبر 2023 فواكه
كتب إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع آخر تحديث فى أسعار الفاكهة بالسوق وسجل سعر التفاح الأحمر 30 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 25 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 15 إلى 20 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.
 
وبلغ سعر البلح السمانى 6 إلى 11 جنيها والبلح الزغلول 13 إلى 17 جنيها والبلح الرملى 10 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.
 
وسجل سعر كيلو الجوافة 5 إلى 8 جنيهات والرمان 7 إلى 17 جنيها والكنتالوب 9 إلى 15 جنيها والكاكا 10 إلى 14 جنيها والتين البرشومى 8 إلى 14 جنيها والبطيخ 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن سوق الجملة.
 
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سعر الفاكهة

أسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في مصر




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