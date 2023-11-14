650 طنا من السلع إمدادات لشعب فلسطين.. توجيهات جديدة من الرئيس السيسى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وأكد على ضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.

وتناول الاجتماع جهود المضى قدماً فى تنفيذ المشروع القومى لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، كما تناول استكمال المشروع القومى للصوامع، لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطى مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، ووجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.