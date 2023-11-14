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يبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسى فى جولة بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:54 م
يبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسى فى جولة بالشرق الأوسط وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو
وكالات الأنباء

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أعلن وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بناءً على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة الوضع فى غزة وقضايا الأمن الإقليمية.

وقال عبر منصة "إكس"، للتواصل الاجتماعى "ستبدأ هذه الرحلة من مصر، وتصل إلى الخليج. وستنتهي الجمعة فى إسرائيل، فى أول زيارة لوزير دفاع فرنسى لهذا البلد منذ عام 2000".







مصر

فرنسا

وزير الدفاع الفرنسى

زياره وزير الدفاع الفرنسى لمصر

زياره وزير الدفاع الفرنسى للشرق الاوسط

غزه

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العدوان الاسرائيلى على غزه

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