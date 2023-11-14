وسائل إعلام بولندية: الرئيس أندجيه يكلف مورافتسكى بتشكيل حكومة جديدة

أفادت وسائل إعلام بولندية، بأن الرئيس البولندي أندجيه دودا، كلف رئيس الوزراء الحالي ماتيوش مورافتسكي، تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وبحسب صحيفة غازيتا فيبورتشا البولندية، قال دودا إنه يأمل في النجاح في تشكيل حكومة جديدة، وأضاف: "مورافتسكي أكد لي أنه قادر على تشكيل ائتلاف يحكم".

ونقلت الصحيفة عن دودا قوله: "أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة تنتظرنا"، مشيرا إلى أنه لأجل هذا أوكل الأمر إلى رئيس الوزراء الحالي الذي يشغل المنصب منذ العام 2017.

وقال الرئيس: "سأكرر مرة أخرى: في اعتقادي العميق، كانت هذه أفضل ثماني سنوات بالنسبة لبولندا. لماذا أقول إن هذه كانت أفضل ثماني سنوات؟ لقد قطعنا التزامات للبولنديين، وتم الوفاء بالغالبية العظمى من هذه الالتزامات".

وبموجب الدستور يتعين على مورافتسكي تشكيل حكومة خلال 14 يوما من تاريخ تكليفه.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 15 أكتوبر الماضي، حصل حزب القانون والعدالة الحاكم على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب (194).

لكن الأغلبية البرلمانية تنتمي إلى قوى المعارضة: "تحالف الائتلاف المدني (157 مقعدا)، وحركة الطريق الثالث (65 مقعدا)، وحزب اليسار (26 مقعدا)، والاتحاد (18 مقعدا).

وبحصول المعارضة على أغلبية برلمانية، فإن لديها الفرصة لتمرير تصويت بحجب الثقة عن المرشح لمنصب رئيس الوزراء، مورافتسكي ووزرائه.

وتبدو مهمة حزب القانون والعدالة صعبة للغاية على صعيد تشكيل الحكومة، إذ إنه بحاجة لإقناع 37 نائبا على الأقل من الكتل المتبقية بدعم مورافتسكي.

ويتفاوض الحزب مع السياسيين المعارضين المستقلين، ورغم أن هذه المفاوضات لا تبدو واعدة، إلا أن هناك حزبين بعدد نواب صغير مستعدين للتعاون، هما حزب "الفلاحين" وحزب الكونفدرالية، وينفي كل من الأول والثاني إمكانية الانضمام إلى حكومة يرأسها مورافتسكي، ولم تنجح محاولات "القانون والعدالة" للعثور على حلفاء في البرلمان حتى الآن.