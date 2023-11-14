هطول أمطار على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينتا بورسعيد وبورفؤاد منذ قليل، هطول أمطار متفاوتة وسط انخفاض درجات الحرارة مصحوبة برياح نشيطة تزامناً مع التغيرات المناخية.

ومن جانبها، رفعت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حالة الطوارئ لرصد البلاغات للتدخل فى أوقات الأزمات بأحياء المحافظة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن علي القاهرة 25 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 22.