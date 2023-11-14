نشاط رياح واضطراب الملاحة على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ3.5 متر

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50_60 كم/ساعة ، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2_3.5)متر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.