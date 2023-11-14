مدير مكتب الرئيس الأوكرانى لـ بلينكين: كييف تحتاج لتعزيز نظام الدفاع الجوى

أحمد علوى

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، طلب إرماك (يرماك) من مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان تسريع إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024، محملا الغرب مسؤولية فشل الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي: "لدينا خطة. لدينا مدن محددة للغاية، واتجاهات محددة للغاية نسير فيها".

وفي الوقت نفسه، أقر زيلينسكي "بالتقدم البطيء للهجوم المضاد"، وألقى باللوم في الفشل على الغرب الذي، في رأيه، "لم يرسل ما يكفي من الأسلحة لكييف".

واعترف القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بالفشل الأوكراني. وأكد في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.