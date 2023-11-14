مجلس الوزراء اللبنانى يلغى جلسته اليوم لعدم اكتمال النصاب القانونى

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ألغى مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي كان من المقرر انعقادها اليوم وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة والمقدر بثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء الذي يضم 24 عضوا.



وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الحاضرين وهم وزراء الشباب والرياضة جورج كلاس والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار والصناعة جورج بوشكيان والتنمية الادارية نجلا رياشي والمالية يوسف خليل والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والصحة الدكتور فراس الأبيض والبيئة ناصر ياسين والأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن والعمل مصطفى بيرم والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى.



ولم يتم تحديد موعد جديد للجلسة التي كان من المقرر أن تنظر جدول أعمال من 16 بندا أبرزها طلب وزارة الخارجية اللبنانية على منح تصريحين لطائرتين عسكريتين إحداهما كندية والأخرى بلجيكية في ضوء مقترحات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة لبحث طلبات إجلاء الرعاية الأجانب بلبنان في ظل التهديدات الأمنية في البلاد جراء العدوان الاسرائيلي المحتمل على لبنان.



كما يتضمن جدول الأعمال طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الانترنت بشكل مؤقت عبر الأقمار الصناعية وعلى قبول منحة من منظمة غير حكومية لتقديم هذه الخدمة وذلك في تحسبا لانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن البلاد في حال قيام اسرائيل بعدوان شامل على كافة الأراضي اللبنانية.